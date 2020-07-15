«Донстрой» признан одним из немногих девелоперов, сдающих дома в срок

Большинство девелоперов в Москве - 73,5% - ввели жилье в эксплуатацию позже исходно заявляемых сроков. Почти у каждого третьего задержки превышают год. Таковы данные Единого реестра застройщиков (ЕРЗ) за первые шесть месяцев 2020 года. Лишь 18% девелоперов столицы завершили строительство своих проектов без переноса изначально установленных сроков.

В частности, с задачей справилась компания «Донстрой», которая в марте даже с опережением завершила строительство двух корпусов квартала «Сердце Столицы». По проектной декларации сдача корпусов второй очереди была запланирована лишь на четвертый квартал нынешнего года. Общая площадь ввода составила 169 тысяч квадратных метров, общее количество квартир - 1123.

Ранее компания со значительным опережением ввела в эксплуатацию первую очередь квартала «Сердце Столицы», корпуса жилого квартала «Символ», дом «Суббота».

