Компания Донстрой открыла продажу квартир в новом клубном доме «Река» на западе Москвы. В основу концепции проекта легла идея совместить «элитный городской дом» и «загородный особняк».

Дом расположен неподалеку от МГУ, в 10-15 минутах езды от центра города, что обеспечивает легкий доступ ко всем деловым, культурным и развлекательным точкам столицы. В то же время, клубный формат и расположение на границе природного заказника «Долина реки Раменки» делают дом похожим на уединенную загородную резиденцию.

Малоэтажный особняк включает в себя 112 квартир и 3 пентхауса. Уточняется, что на этаже соседствуют только 2-3 квартиры. Площадь лотов варьируется от 60,7 до 355,4 кв.м, а высота потолков – от 3,65 до 3,95 м. Кроме того, квартиры оборудованы большими панорамными и угловыми окнами, террасами, балконами и остекленными лоджиями, большинство из которых смотрят на долину реки. Из парадного лобби можно пройти во внутренний двор с приватным выходом к реке.

Уточняется, что в подземной части расположен паркинг на 220 автомобилей с прямым доступом на лифте c жилых этажей. Также в доме планируется открыть камерный кафе-ресторан.

Клубный дом «Река» занимает лучшее место на карте нового современного квартала от Донстрой в Раменках. Концепция застройки территории площадью 55 га на границе природного заказника «Долина реки Раменки» была разработана архитектурными бюро LDA Design и UHA London из Великобритании. Вокруг находятся многочисленные парки и зоны отдыха: «Долина реки Сетунь» и «Воробьевы горы», Парк Победы, Парк 50-летия Октября, Ботанический сад МГУ. Удобную транспортную доступность обеспечат Мичуринский проспект, ул.Лобачевского и строящийся южный дублер Кутузовского проспекта. Помимо этого, рядом находятся и две станции метро: на юге – «Мичуринский проспект», на севере – «Аминьевское шоссе» Большой кольцевой линии. В рамках новой застройки предусмотрена масштабная инфраструктура формата «город в городе»: современные школы и детские сады, супермаркеты и торговые центры, спортивные комплексы, кафе, рестораны, салоны красоты и творческие студии.



