Дом по проекту Шехтеля в Ново-Переделкине выставлен на электронные торги

Новости проекта Правительства Москвы - «Биржа торгов». О том, что продаёт и закупает Москва.

«Дача Левенсона» в Западном округе Москвы выставлена на продажу через аукцион в электронной форме. Деревянный дом с мансардой площадью 412,7 квадратных метров 1910 года постройки в Ново-Переделкино выставлен на продажу через аукцион в электронной форме. Здание находится в близкой транспортной доступности от станции метро «Переделкино» по адресу: район Ново-Переделкино, Чоботовский проезд, дом 4, строение 1, 2, 3.

Организатором торгов выступил Департамент города Москвы по конкурентной политике. Здание является объектом культурного значения. Это означает, что будущий владелец будет обязан осуществлять расходы на содержание объекта и поддержание его в надлежащем состоянии, уточнил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.

«Дача Левенсона» - это бывшая дача жены книгоиздателя Александра Левенсона. Дом, украшенный башенкой с петушком, был построен больше 100 лет назад в стиле модерн по проекту архитектора Фёдора Шехтеля. Здание является настоящей достопримечательностью района Ново-Переделкино», - уточнил Дёгтев.

Здание было изначально спроектировано Шехтелем для Русского отдела на международной выставке в Глазго. После революции вплоть до 1980-х годов на «Даче Левенсона» жили по десять семей одновременно. В годы перестройки там уже никто не проживал. В 1994-1997 годах Главное управление охраны памятников произвело в доме реставрацию.

Начальная цена лота – 70 миллионов рублей. Заявки на участие принимаются до 12 декабря. Торги пройдут 18 декабря. Ознакомиться с лотовой документацией можно по ссылке.

