Доходный дом на Арбате выставлен на продажу, чтобы стать современным офисом

Площади в доходном доме Зачатьевского монастыря на Арбате выставлены на электронный аукцион по аренде. Это крупное нежилое помещение, расположенное в бывшем доходном доме Зачатьевского монастыря. Оно расположено в одном из самых инвестиционно привлекательных районах Москвы. Организатором торгов выступит Департамент города Москвы по конкурентной политике.

Учитывая состояние помещения и востребованность локации, можно сделать вывод о ликвидности объекта, комментирует руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.

«Объект, расположенный в доходном доме Зачатьевского монастыря на Никитском бульваре, имеет подключение ко всем инженерным коммуникациям. Здание располагается на первой линии вблизи от знаковых мест притяжения. Как показывает статистика продаж, аналогичные аукционы проходят активно – на право приобретения исторических объектов в центре претендуют в среднем 6 участников. Интерес к объекту ожидается и на предстоящем аукционе», - обозначил Геннадий Дёгтев.

Выставленный на торги лот может вызвать интерес будущих собственников во многом благодаря своему местоположению, считает генеральный директор S.A. Ricci, директор департамента консалтинга и оценки Александр Морозов.

«Помещения в центре Москвы остаются востребованными. Для этого лота наиболее выгодным будет использование объекта под административно-офисное назначение», - советует эксперт.

Нежилое помещение площадью 968 квадратных метров имеет свободное назначение и располагается на первой линии в трех минутах ходьбы от станции метро «Арбатская».

Победитель аукциона сможет приобрести единым лотом подвальное помещение, второй, третий, четвертый и пятый этажи. Объект находится в здании бывшего доходного дома Зачатьевского монастыря 1912 года постройки с адресным ориентиром: Никитский бульвар, дом 5.

Стартовая цена продажи – 156 миллионов рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются до 29 января 2020 года.







