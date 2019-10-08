Масштабный городской проект «Дни московской конкуренции» стартует в столице в конце октября. Организатором проекта выступил Департамент города Москвы по конкурентной политике.

В рамках Дней Московской конкуренции в столице состоится серия мероприятий. Запуск им даст Стартовая конференция «Конкуренция: рынки, цифры, люди», которая пройдет 22 октября. Она будет посвящена развитию конкуренции на важных потребительских рынках. В частности, речь идет о фитнес-услугах, образовании, недвижимости и рекрутинге. Участникам конференции предстоит обсудить эффективность мер, которые направлены на развитие конкуренции и поддержку предпринимательства. Помимо этого, предполагается затронуть тему программ по повышению качества управления закупочной деятельностью и увеличению присутствия представителей малого бизнеса в сфере контрактных отношений. В мероприятии примут участие представители федеральных и столичных органов власти, ключевые игроки рынков, а также эксперты.

По словам заместителя мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимира Ефимова, городской проект станет еще одним шагом на пути реализации задач, которые были обозначены в Стандарте развития конкуренции. Он сообщил, что уже многие из плановых показателей по развитию частной конкуренции в Москве были достигнуты в полном объеме. Для достижения этой цели во все ключевые сферы экономики внедрялись цифровые инструменты. Также это стало возможно благодаря конструктивному диалогу со средним и малым бизнесом, крупными международными компаниями, которые работают в Москве.

«Столицa готовa делиться нaкопленным опытом по рaзвитию конкуренции, внедрению инструментов для улучшения бизнес-климaтa, привлечению инвестиций. Вaжно отметить, что проект нaцелен нa диaлог, aдaптaцию эффективных бизнес-прaктик под реaльные зaдaчи» - добавил вице-мэр.

Руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев рассказал, что проект «Дни московской конкуренции» будет действовать до конца этого года. После Стартовой конференции состоится еще целая череда мероприятий, которые адаптированы под различные аудитории.

«Нaшa цель – покaзaть, что конкуренция, которaя сопровождaет нaс везде и всюду, является нaиболее эффективным инструментом принятия верных решений и рaзвития. Специaльные мероприятия зaплaнировaны для столичных школьников и студентов. Для предпринимaтелей пройдут полезные бизнес-встречи с “прокaчкой” конкурентных нaвыков, мы будем привлекaть к aктивностям культурологов и эффективных прaктиков. Проект охвaтит многие сферы жизни Москвы и, кaк мы нaдеемся, покaжет, что конкурент – не врaг, конкурент – мотивaтор», - сообщил Дёгтев.

Вся подробная информация о том, как стать участником стартового мероприятия в рамках проекта «Дни Московской конкуренции», будет опубликована в ближайшее время.

