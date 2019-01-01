Для столичных больниц закупят инновационное медоборудование
Инновационным оборудованием для диагностики и лечения заболеваний оснастят медицинские учреждения. Представителям рынка медицинского оборудования закупочные процедуры представят в рамках проекта «Биржа торгов» 9 июля на площадке Московской торгово-промышленной палаты.
Организатор мероприятия – Департамент города Москвы по конкурентной политике.
О возможности заключения контрактов на поставку диагностических систем, а также операционных микроскопов и высокоточного электрофизиологического оборудования расскажут поставщикам представители Департамента здравоохранения города Москвы. Начальная максимальная цена предстоящих контрактов варьируется с 63 до 490 миллионов рублей.
Рынок медоборудования динамично развивается, растут его объемы, в этой связи важно обеспечить условия для открытой здоровой конкуренции, отметил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.
«Среднегодовой рост объемов общего рынка медтехники в России, по оценкам экспертов, составляет 10-12 процентов. Во многом это связано с крупными инвестициями государства в отрасль. От обеспечения больниц и клинических центров современным оборудованием во много зависит здоровье москвичей. Принять участие в московских аукционах могут компании из любого региона, их информированность важна для здоровой конкуренции. Судя по отклику компаний на приглашение принять участие в публичном представлении закупок, видим, что интерес к сотрудничеству есть, как есть и готовность к открытому диалогу», - отметил Геннадий Дёгтев.
В рамках предстоящего мероприятия участники обсудят закупки на поставку современного оборудования для проведения кардиологических ультразвуковых исследований, общая цена двух контрактов составляет 972 миллиона рублей. Также представители заказчика расскажут о закупке систем интраоперационной визуализации и высокоточного электрофизиологического оборудования.
Мероприятие для всех желающих пройдет 9 июля 2019 года по адресу: Петровка, 15 (зал Московской торгово-промышленной палаты). Начало в 10:00.
Участие в мероприятии бесплатное по предварительной регистрации на сайте.
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