Для героев Отечества 9 декабря поездки на такси будут бесплатными
В День героев Отечества, который отмечается ежегодно 9 декабря, Комитет по такси Московской торгово-промышленной палаты проведёт акцию, которая стала уже традиционной. Герои Советского Союза, Герои России, кавалеры ордена Святого Георгия и ордена Славы в этот день смогут воспользоваться услугами такси бесплатно. Как пояснил в эфире НСН председатель Комитета по такси Богдан Коношенко, чтобы заказать бесплатную поездку, необходимо назвать диспетчеру такси номер удостоверения.
«Лица, относящиеся к этой категории, могут через диспетчерский центр компаний, входящих в состав Комитета МТПП, обратиться и получить бесплатные поездки», - сказал Коношенко.
В акции примут участие крупнейшие таксомоторные компании Москвы, входящие в Комитет по такси: Формула такси, «Такси Ритм», ООО «Центральное бюро заказов такси».
День Героев Отечества отмечается с 2007 года, когда депутаты Госдумы приняли соответствующий закон.
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