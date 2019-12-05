Для героев Отечества 9 декабря поездки на такси будут бесплатными

В День героев Отечества, который отмечается ежегодно 9 декабря, Комитет по такси Московской торгово-промышленной палаты проведёт акцию, которая стала уже традиционной. Герои Советского Союза, Герои России, кавалеры ордена Святого Георгия и ордена Славы в этот день смогут воспользоваться услугами такси бесплатно. Как пояснил в эфире НСН председатель Комитета по такси Богдан Коношенко, чтобы заказать бесплатную поездку, необходимо назвать диспетчеру такси номер удостоверения.

«Лица, относящиеся к этой категории, могут через диспетчерский центр компаний, входящих в состав Комитета МТПП, обратиться и получить бесплатные поездки», - сказал Коношенко.

В акции примут участие крупнейшие таксомоторные компании Москвы, входящие в Комитет по такси: Формула такси, «Такси Ритм», ООО «Центральное бюро заказов такси».

День Героев Отечества отмечается с 2007 года, когда депутаты Госдумы приняли соответствующий закон.

