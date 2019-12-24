Детсад с языковым уклоном откроется в Басманном районе

Определен инвестор, который откроет в здании площадью почти 700 кв.м частный детский сад по городской программе «Объект образования за рубль». Победителем признана АНО ДОО «Детский сад «Мишутка».

Новый детский сад на Бакунинской улице будет рассчитан на 60 человек. Его смогут посещать дети от 1,5 до 7 лет. Методика подготовки предполагает углубленное изучение английского языка и укрепление здоровья детей. Отдельное внимание будет уделено будущему обустройству здания, для которого планируется использование только экологически чистых материалов, абсолютно безопасных для его будущих посетителей. В частности, в этом детском саду спроектирована соляная пещера. Детский сад сможет открыть свои двери уже 1 октября 2020 года.

Заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов уточнил, что здание выставлялось на торги повторно, начальный размер годовой арендной платы был снижен на 30%.

В свою очередь, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что благодаря существенному дисконту объект привлек внимание инвесторов: на лот претендовали четыре участника торгов.

«По итогам аукциона финальная стоимость годовой аренды здания была установлена в размере 9,9 миллионов рублей. С победителем в ближайшее время будет заключен договор аренды. Инвестор сможет арендовать объект в течение 49 лет по ставке 1 рубль за 1 кв. м в год», - рассказал Гаман.

Руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев напомнил, что уже шестой год в столице существует возможность «льготного» открытия образовательного учреждения.

«Из 38 объектов, реализованных с 2013 года по этой программе, уже 18 выполнили все необходимые условия и работают по «рублевой» арендной ставке. Среди победителей, как показывает статистика, есть новички, только решившие зайти в этот бизнес, есть инвесторы, работающие по экспериментальным образовательным программам, есть региональные компании, расширяющие свое присутствие в Москве. Участники могут арендовать как отдельные помещения, так и здания, как в последнем аукционе. Вне зависимости от расположения таких объектов, их площади, конкуренция на торгах сохраняется стабильная – от 2 до 4 участников на лот», - уточнил Геннадий Дёгтев.



