Десять московских школ участвуют в проекте «Культура конкуренции»
Пилотный проект «Культура конкуренции» стартовал в Москве в рамках дополнительного образования учеников предпринимательских классов.
В проекте участвуют десять школ.
Учащиеся в игровой форме узнали про основные инструменты создания конкурентной среды
Цель проекта обозначил глава Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков: школьникам покажут, что конкуренция проявляется практически во всех сферах жизни, и это нормальное состояние общества.
Проект запущен Департаментом по конкурентной политике совместно с Университетом правительства Москвы и Городским методическим центром.
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