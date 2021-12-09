Десять московских школ участвуют в проекте «Культура конкуренции»

Пилотный проект «Культура конкуренции» стартовал в Москве в рамках дополнительного образования учеников предпринимательских классов.

В проекте участвуют десять школ.

Учащиеся в игровой форме узнали про основные инструменты создания конкурентной среды

Цель проекта обозначил глава Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков: школьникам покажут, что конкуренция проявляется практически во всех сферах жизни, и это нормальное состояние общества.

Проект запущен Департаментом по конкурентной политике совместно с Университетом правительства Москвы и Городским методическим центром.

