Депутаты Законодательного Собрания Новосибирской области обсудили восстановление экономики региона
29 апреля 202017:09
Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив встретился с представителями бизнес-структур. Обсуждение коснулось как федеральных, так и областных мер поддержки бизнеса в условиях кризисной ситуации в экономике, вызванной эпидемией.
Председатель Законодательного Собрания Андрей Шимкив рассказал о необходимости помогать бизнесу, на котором лежит ответственность за сотрудников, в котором задействованы тысячи людей.
"Мы ждем рассмотрения нового пакета мер поддержки в Государственной Думе, будем вплотную работать с нашими депутатами Госдумы. Бизнесменам, несмотря на отсрочку выплаты налогов, кредиты на зарплату все равно придется отдавать. В сегодняшней ситуации этих мер, наверное, будет уже недостаточно. Я надеюсь, что новые меры поддержки будут уже прямыми. Мы точно будем помогать на своем уровне, на областном, потому что у нас других вариантов нет. Но хочу, чтобы все оценивали ситуацию реально. По оценкам нашего министерства финансов, мы недополучим доходов порядка 13 миллиардов. Это большая сумма для нас, но, тем не менее, будем находить варианты кредитоваться, будем разрабатывать программы. Нужно не только пройти этот сложный период, когда бизнес стоит, а люди без работы, но и понять, как потом выйти из этой ситуации", - добавил он.
Спикер регионального парламента отметил, что в настоящее время предприятиям не всегда возможно воспользоваться федеральными мерами поддержки.
"Наша задача, чтобы федеральная помощь дошла до бизнеса. Одновременно мы должны придумать еще множество программ, множество стимулирующих факторов, чтобы бизнес начал развиваться", - подчеркнул Андрей Шимкив.
На встрече прозвучали предложения со стороны ассоциации малоформатной торговли, предложившей условия возобновления работы магазинов непродовольственных товаров. Свою готовность к диалогу высказали представители крупных торговых центров, представители фитнес-центров и спортивных ассоциаций.
Спикер регионального парламента попросил скорректировать и вычленить направления поддержки, которые может оказать область бизнесу для выхода из кризисной ситуации: земля, налог на землю, госконтракты, другие направления. Определена главная задача – минимизировать потери, сохранить на предприятиях рабочие места и заработную плату.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru