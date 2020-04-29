Депутаты Законодательного Собрания Новосибирской области обсудили восстановление экономики региона

Названы сферы, в которых зарплата снизилась больше всего в период пандемии Более 70 медиков с коронавирусом умерли за время эпидемии в России Психолог призвала отказаться от шашлыков в майские праздники Минздрав опубликовал новую версию временных рекомендаций по профилактике и лечению COVID-19