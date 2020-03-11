Депутаты раскритиковали дороги и уборку снега в Новосибирске

Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области заявили о серьёзных проблемах с уборкой снега в административном центре.

В частности, депутат Евгений Смышляев рассказал о жалобах жителей Новосибирска на очистку тротуаров и парковочных карманов. Его коллега Игорь Умербаев также обратил внимание на плохое состояние дорог после схода снега: несмотря на постоянный ремонт, по весне на городских дорогах образуются ямы, выбоины, растёт количество ДТП.

Начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Роман Дронов со своей стороны заявил, что на качество зимнего содержания городских дорог Новосибирска повлияли сильные снегопады и оттепели, сменявшиеся заморозками. Он также отметил нехватку уборочной техники.

В итоге депутаты новосибирского ЗакСа посоветовали мэрии при нехватке техники оплачивать услуги сторонних организаций, а также решили создать рабочую группу для решения проблемы частого ремонта дорог. Группа проанализирует, какие подрядчики и как занимаются дорожными работами.

