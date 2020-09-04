Депутат Мосгордумы Орлов: Столичные власти окажут поддержку частным галереям и арт-аукционам

Власти Москвы оказывают поддержку не только госучреждениям культурной отрасли, но и частным галереям и арт-аукционам. Как отметил депутат Мосгордумы Степан Орлов, разразившаяся пандемия COVID-19 нанесла ощутимый удар всем без исключения отраслям столичной экономики, культура – в числе наиболее пострадавших.

«Именно поэтому городские власти оказывают ей особую поддержку - причем различные компенсации сегодня полагаются не только госучреждениям, но и частным галереям и арт-аукционам. Остававшиеся несколько месяцев фактически без дохода организаторы выставок благодаря принципиальной позиции московского правительства вошли в список для компенсации затрат при участии в выставках и продвижении продукции через торговые интернет-площадки», - сказал Степан Орлов.

Как отметил депутат, субсидии выделяются независимо от форм собственности. И это принципиально важный шаг столичных властей, который для частного сектора стал просто спасительным.

«Рискует он больше как бы идущих по четкому плану госучерждений, зачастую трудясь в рамках весьма смелого эксперимента. Однако как раз такой яркий «авангардный» подход работает на имидж Москвы как одного из современных мировых культурных центров, идущих в фарватере новых актуальных тенденций», - отметил столичный парламентарий.

В перечне организаций, которым будет оказана такая поддержка, свыше 200 участников. Размер субсидий: до 350 тыс. руб. для внутренних, российских мероприятий и до 700 тыс. руб. для международных, проходивших начиная с 1 января 2019 года.

«С помощью субсидий можно погасить затраты на регистрационный взнос, аренду выставочной площади, создание собственного стенда. Важно уточнение - вышесказанное относится к выставкам, включенным в утвержденный перечень или отмеченным знаком Всемирной ассоциации выставочной индустрии или Российского союза выставок и ярмарок», - уточнил Степан Орлов.

Депутат добавил, что также предполагается компенсировать затраты на выплату комиссии агрегаторам при продвижении своей продукции в интернете - до 10% от стоимости размещаемых товаров, максимум - 700 тыс. руб.

«Перечень документов, необходимых для получения субсидий, сегодня значительно упрощен, что означает отмену многих «бумажных» формальностей для интернет-площадок при подтверждении ими самого факта совершенной оплаты. Москва берет эту проверку на себя», - сказал Степан Орлов.

Столичный парламентарий отметил, что поддержка культурной отрасли будет продолжена, если возникнет такая необходимость.

«Нам важно, чтобы и Россия, и ее столица и впредь оставались не одним лишь средоточием, «хранилищем» великого культурного наследия - а ассоциировалась и с новаторским художественным поиском, гибкостью форм всех видов искусства. С этой целью сейчас крайне необходимо помочь сложившейся у нас сети замечательных галерей современных направлений, что называется, рублем. На решение задачи брошены значительные государственные ресурсы - и поддержка этой во многих отношениях важной сферы, которую можно описать эпитетами хрупкая и деликатная, если потребуется, будет непременно продолжена», - заключил депутат.

