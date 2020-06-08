Бесплатный вебинар о закупках по 44-ФЗ будет доступен онлайн

Департамент по конкурентной политике Москвы при участии АО «Единая электронная торговая площадка» организует вебинар о закупках по 44-ФЗ.

В ходе онлайн-встречи участникам расскажут о нововведениях в 44-ФЗ, поделятся практикой взаимодействия заказчиков и поставщиков в рамках этого закона, а также ответят на интересующие вопросы.

По словам руководителя Департамента города Москвы по конкурентной политике Ивана Щербакова, вебинар будет полезным как для предпринимателей, уже работающих на рынке государственных закупок, так и для тех, кто только планирует расширить свой портфель заказов, благодаря сотрудничеству с городскими заказчиками.



«Контрактная сфера - одна из самых восприимчивых к изменениям. Чтобы эффективно участвовать в закупках, бизнесу приходится оперативно реагировать на требования рынка и отслеживать происходящие нововведения. Предстоящее мероприятие поможет предпринимателям разобраться в работе по 44-ФЗ и понять тонкости контрактного законодательства», - сообщил руководитель ведомства.



Бесплатный вебинар пройдет 11 июня 2020 года, начало в 11:00. Бесплатная регистрация доступна по ссылке.

