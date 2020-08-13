Чистая прибыль МегаФона увеличилась, несмотря на карантинные ограничения

Во втором квартале 2020 года МегаФон увеличил чистую прибыль, сократил долговую нагрузку и сохранил абонентскую базу.

Последствия пандемии – падение роуминговых доходов в связи с закрытием границ, сокращение расходов на связь абонентами и бизнесом, снижение притока новых абонентов в результате закрытия части розничных салонов – отразились на сервисной выручке, во втором квартале она сократилась на 6,9% до 73,4 млрд руб.

При этом фиксированная выручка продемонстрировала небольшой рост на 1,0% и составила 6,8 млрд руб. за счет роста выручки от домашнего интернета, услуг информационной безопасности и облачных решений.

«Несмотря на снижение ряда показателей, правильно выстроенные приоритеты позволили нам сохранить абонентскую базу и увеличить количество цифровых абонентов. При этом за счет эффективного операционного управления мы смогли продемонстрировать позитивную чистую прибыль. Такие результаты позволили нам сконцентрироваться в том числе и на сокращении долговой нагрузки. Так, по итогам первой половины 2020 года мы рефинанисровали рублевые кредиты объемом 122,2 млрд руб., улучшив их коммерческие условия и продлив сроки погашения. Достаточный уровень денежных средств на счетах и контролируемый денежный поток дали возможность принять решение о досрочном погашении обязательств на сумму 16 млрд руб», - отметил генеральный директор МегаФона Геворк Вермишян.