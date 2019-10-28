Число участников московских торгов возросло в 10 раз за пять лет

Число компаний, физических лиц, участвующих в городских аукционах за последние пять лет возросло в 10 раз. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

«Москва стала первым в России городом, который полностью оцифровал возможности реализации городской недвижимости – квартир, машино-мест, земли и пр. Год от года наблюдается повышение доверия участников к процедуре электронных аукционов, к городским торгам растет интерес не только со стороны инвесторов, но и малого и среднего бизнеса, физических лиц. Это подтверждается статистикой. Если в 2014 году на торги были выставлены две тысячи объектов, то сегодня это число утроилось, а количество участников аукционов возросло в 10 раз», - конкретизировал Владимир Ефимов.

Таких показателей удалось достичь благодаря планомерной работе столицы по повышению открытости и прозрачности электронных аукционов, отметил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.

«Москва максимально открыта к сотрудничеству. Например, в столице действует инвестиционный портал, который позволяет вести общение с представителями бизнеса, готовыми инвестировать свои средства в городские проекты, в онлайн- и офлайн-режимах. На портале агрегируются все доступные предложения по продаже и аренде столичной недвижимости, и действуют сразу 64 услуги непосредственно для бизнеса. Кроме того, Москва ведет комплексную работу по информированию населения о возможностях сотрудничества напрямую с городом. Для этой цели проводятся различные консультационные мероприятия, доступны горячие линии со специалистами и многое другое», - подчеркнул Геннадий Дёгтев.

Он отметил, что еще одним показателем успешной работы города в этом направлении стал тот факт, что среди покупателей столичной недвижимости есть не только жители столицы, но и представители практически всех субъектов РФ, а за обновляемый контент сайта интересен и представителям других стран, об этом свидетельствует анализ статистики аудитории.

