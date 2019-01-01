Число самозанятых на Портале поставщиков приблизилось к 15 тысячам

К 15 тысячам приблизилось количество самозанятых, участвующих в закупках малого объема через портал поставщиков.

Как рассказал заместитель мэра Москвы по экономической политике Владимир Ефимов, с начала этого года 1,5 тысяч контрактов заключили физические лица.

При этом чаще всего учреждения закупали у них хозяйственные товары, услуги по преподавательской деятельности. Власти полагают, что количество таких закупок будет расти.

Добавим, активна на рынке малых закупок не только столица. На втором месте идет Московская область, где зарегистрированы 2 тысячи человек, а замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург.

Напомним, специальный налоговой режим для самозанятых начал действовать с 1 января 2019 года на территории Москвы, Подмосковья, Калужской области и Татарстана.

