Число контрактов на портале поставщиков выросло в полтора раза с начала 2020 года

Популярность котировочных сессий на портале поставщиков как инструмента закупок малого объёма растёт, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Так, по его словам, количество заключённых контрактов за год выросло полтора раза — с 21 тысячи по итогам первого квартала 2019 года до 35 тысяч за первый квартал 2020 года, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. Объём контрактов увеличился с 1,7 миллиарда рублей до 3,1 миллиарда рублей, приводят данные в мэрии.

Портал поставщиков создан в 2013 году для автоматизации небольших закупок. Котировочные сессии представляют собой упрощённые электронные аукционы, по которым можно проводить закупки на сумму до 300 тысяч или 600 тысяч рублей. Закупки по 223-ФЗ ограничены суммой в 3 миллиона рублей.

