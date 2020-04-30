Четверть сделок на Портале поставщиков заключили с бизнесом в регионах

За первый квартал 2020 года московские заказчики через «Портал поставщиков» заключили с предпринимателями из регионов свыше 20 тысяч контрактов на общую сумму в 2,7 миллиарда рублей. Фактически, на регионы пришлась четверть всех заключённых за этот период сделок, сообщил заммэра Москвы по экономической политике и земельно-имущественным отношениям Владимир Ефимов.

По его словам, активным онлайн-контактам с бизнесом в регионах способствовала информационная кампания по популяризации «Портала поставщиков» с проведением обучающих семинаров и круглых столов. Регионы подключают к автоматизированной системе, интегрируя в неё существующую в субъекте систему через универсальный шлюз. Если такой системы нет, заказчиков приглашают работать непосредственно на портале.

Как рассказал руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков, объём закупок также увеличивается за счёт удобного личного кабинета и каталога. Сервисы «Портала поставщиков» подстраиваются под запросы бизнеса. Так, в конце прошлого года разработчики масштабировали круглосуточную службу поддержки на всю страну, а в этом году запустили пилотный проект электронного документооборота, отметил чиновник.

