Открытая встреча по работе на интернет-ресурсе «Портал поставщиков» для предпринимателей пройдет в Челябинске 3 июля.

Организаторы мероприятия – Департамент города Москвы по конкурентной политике совместно с Главным контрольным управлением Челябинской области.

Портал поставщиков станет незаменимым цифровым инструментом для предпринимателей Челябинской области, отметил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.

«Около 700 предпринимателей Челябинской области уже зарегистрировались на портале поставщиков. Портал поставщиков – цифровая платформа, созданная для оптимизации и облегчения работы участников рынка закупок. Усовершенствованный функционал портала, электронный процесс контрактования и прозрачные механизмы участия в закупках позволят челябинским предпринимателям автоматизировать рабочий процесс», – отметил Геннадий Дёгтев.

На семинаре разработчики и эксперты АИС «Портал поставщиков» проконсультируют челябинских поставщиков по вопросам регистрации и работы в системе.

Начало мероприятия в 10.00.

Встреча пройдет на базе Главного контрольного управления Челябинской области по адресу: г. Челябинск, проспект Ленина, дом 59, кабинет 219.

Для посещения семинара при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Участие в мероприятии бесплатное по предварительной регистрации: http://mos-tender.com/zakupki-rf Заявки для участия принимаются до 2 июля 2019 года.

Напомним, АИС «Портал поставщиков» создан для автоматизации процедур закупок малого объёма правительством Москвы 2013 году. Интернет-ресурс способствует повышению конкуренции потенциальных поставщиков, даёт возможность объективной оценки существующего рынка предложений и анализа сведений о выполнении обязательств поставщиками со стороны государственных и коммерческих заказчиков.

Адаптивность технического решения Портала поставщиков с начала 2018 года позволяет субъектам РФ осуществлять закупки малого объема в соответствии с особенностями региональных практик.

На Портале зарегистрированы более 153 тысяч поставщиков из всех регионов России; более 90 процентов из зарегистрированных пользователей – представители малого бизнеса; объем закупок на портале по итогам 2018 года составил около 25 миллиардов рублей и более 280 тысячи заключенных договоров.

Портал поставщиков обеспечивает: открытый доступ к закупкам малого объема во всех подключенных регионах, включая рынок Москвы; простой и понятный механизм участия в закупках; абсолютно бесплатное участие, без сборов и комиссий; отсутствие требований по предоставлению обеспечения, банковских гарантий при участии в котировочных сессиях; электронное контрактование; возможность анализировать рынок и потенциальных конкурентов.

