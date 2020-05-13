Часть дореволюционного здания в центре Москвы выставлена на торги по аренде

Столичный Департамент по конкурентной политике выставил на открытый электронный аукцион по аренде помещения свободного назначения на первом и втором этажах здания 1917 года постройки, располагающегося в районе Якиманка по адресу: улица Большая Полянка, дом 50/1, строение 2. Лот представлен на инвестиционном портале города Москвы, приём заявок на участие в торгах продлится до 29 мая.

Город готов отдать в аренду на 10 лет помещения общей площадью в 261 кв. метр. Стартовая цена лота - 4,9 миллиона рублей, или 18,8 тысячи рублей за квадратный метр. Здание располагается в самом центре столицы — у Садового кольца, в пяти минутах ходьбы от метро «Добрынинская».

По словам руководителя городского Департамента по конкурентной политике, сейчас на открытые аукционы за право аренды выставлены 36 объектов недвижимости в Центральном административном округе.

