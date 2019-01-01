Борьба партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ за выживание
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В минувшие выходные в Москве прошел IV внеочередной Съезд Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ.
Партия СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ создана в 2012 году. Сегодня ее отделения действуют в 59 регионах от Калининграда до Сахалина. Партия принимает участие в муниципальных выборах по всей России. Основными вопросами были отчет действующего Председателя партии и избрание нового.
«В 2019 году по инициативе Минюста было ликвидировано 10 партий, и как заявила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова в течение этого года будут закрыты еще 10. В период моего руководства партия прошла этап становления, доказала свою состоятельность и востребованность в обществе. Для дальнейшего развития партии необходимо обновить ее руководство, - заявил Председатель партии Виктор Свиридов. - Нам нужен лидер с новыми идеями и с новыми силами. Слагаю с себя полномочия Председателя партии и предлагаю избрать на этот пост члена нашей партии Владимира Михайлова. Это политик федерального уровня, неоднократно принимавший участие в выборах в Государственную Думу, действующий депутат Костромской областной Думы. Владимир Михайлов участвовал в качестве кандидата в выборах Президента России в 2018 году, и был одним из двух наряду с действующим Президентом Владимиром Путиным кандидатом-самовыдвиженцев, допущенным Центральной избирательной комиссией к сбору подписей в свою поддержку».
По результатам тайного голосования Владимир Михайлов был избран Председателем Партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ.
- Цель нашей партии - защита каждого гражданина страны от несоблюдения установленных законом прав, - отметил Владимир Михайлов. - Для достижения этой цели нам нужно решить много задач. Воплощая наши идеи, мы решим поставленные задачи и сможем поднять уровень жизни граждан России до уровня индустриально развитых стран. У нашей партии есть опыт выдвижения кандидатов на пост губернатора, но ни один из них не смог пройти муниципальный фильтр. Это подчеркивает необходимость нашего участия в выборах различных уровней: муниципальных, региональных и федеральных.
Как отметили делегаты Съезда, в жизни партии произошло важное событие. Партией взят курс на обновление, главная цель которого - повышение качества жизни граждан России.
О партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
Выступая за соблюдение интересов незащищённого среднего класса общества России, Партия СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ предлагает кардинальные реформы для модернизации всей внутриполитической системы государства. Целью партии её лидеры обозначили «общество равных возможностей, без разделений на классы, с чёткими социальными принципами солидарности и справедливости».
Лозунг партии: «Достаток, здоровье и уважение — каждому российскому гражданину!»
Всероссийская политическая партия СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ позиционирует себя как патриотическая партия, которая основана на любви к Родине и своему Отечеству. Полностью отрицая национализм, СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА призывает к терпимости и национальному согласию.
Материал опубликован на правах рекламы.
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