Борьба партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ за выживание

В минувшие выходные в Москве прошел IV внеочередной Съезд Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ.

Партия СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ создана в 2012 году. Сегодня ее отделения действуют в 59 регионах от Калининграда до Сахалина. Партия принимает участие в муниципальных выборах по всей России. Основными вопросами были отчет действующего Председателя партии и избрание нового.

«В 2019 году по инициативе Минюста было ликвидировано 10 партий, и как заявила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова в течение этого года будут закрыты еще 10. В период моего руководства партия прошла этап становления, доказала свою состоятельность и востребованность в обществе. Для дальнейшего развития партии необходимо обновить ее руководство, - заявил Председатель партии Виктор Свиридов. - Нам нужен лидер с новыми идеями и с новыми силами. Слагаю с себя полномочия Председателя партии и предлагаю избрать на этот пост члена нашей партии Владимира Михайлова. Это политик федерального уровня, неоднократно принимавший участие в выборах в Государственную Думу, действующий депутат Костромской областной Думы. Владимир Михайлов участвовал в качестве кандидата в выборах Президента России в 2018 году, и был одним из двух наряду с действующим Президентом Владимиром Путиным кандидатом-самовыдвиженцев, допущенным Центральной избирательной комиссией к сбору подписей в свою поддержку».