Более 60% посетителей портала поставщиков Москвы являются жителями столицы и области
Жители Москвы и Подмосковья чаще других посещают столичный портал поставщиков.
Их доля от общего числа посетителей превышает 62%.
Всего с начала года на портале зарегистрировано 10 млн посещений физических лиц, что на 19% процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.
По его словам, это простой и удобный ресурс для закупок малого объема. Сегодня он объединяет более 240 тыс. предпринимателей и заказчиков из 39 регионов России.
Каталог уникальных товаров, работ и услуг насчитывает свыше 1,5 млн наименований.
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