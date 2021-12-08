Более 60% посетителей портала поставщиков Москвы являются жителями столицы и области

Жители Москвы и Подмосковья чаще других посещают столичный портал поставщиков.

Их доля от общего числа посетителей превышает 62%.

Всего с начала года на портале зарегистрировано 10 млн посещений физических лиц, что на 19% процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

По его словам, это простой и удобный ресурс для закупок малого объема. Сегодня он объединяет более 240 тыс. предпринимателей и заказчиков из 39 регионов России.

Каталог уникальных товаров, работ и услуг насчитывает свыше 1,5 млн наименований.

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ФОТО: Управление внешних коммуникаций и связей со СМИ Департамента города Москвы по конкурентной политике
ТЕГИ:Портал ПоставщиковМосква
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