Более 60% горожан задумывается о покупке парковки у дома

Более 60% респондентов планирует купить у города парковочное место, чтобы иметь свободный доступ к парковке в своём дворе. Таковы данные онлайн-опроса, проведённого столичным департаментом по конкурентной политике.

Глава департамента Геннадий Дёгтев рассказал об итогах опроса и причинах, по которым люди задумываются о приобретении собственного парковочного места.

«63% опрошенных автомобилиста заявили, что задумывались о покупке машино-места, чтобы иметь возможность свободно парковаться во дворе дома. 21%, в свою очередь, сказали, что их на приобретение стимулирует опасение за сохранность автомобиля», — конкретизировал Дёгтев.

Он пригласил автомобилистов рассмотреть возможность подобной покупки напрямую у города. Для этого, по его словам, есть три способа — через аукцион с повышением цены, через публичное предложение и в ходе торгов. На сегодняшний день городские торги имеют более четырёх тысяч предложений машино-мест, отметил Дёгтев.

Добавим, что все доступные лоты можно посмотреть на Инвестиционном портале города Москвы.

