Более 50 участников ежедневно претендуют на московскую недвижимость

Более 50 участников ежедневно принимали участие в электронных аукционах на минувшей неделе. Организатором аукционов выступил Департамент города Москвы по конкурентной политике.

Большое количество городских предложений, а также открытость рынка приводят к стабильному участию бизнеса, а также физических лиц в аукционах, говорит руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.

«255 участников собрали аукционы минувшей недели, то есть в среднем ежедневно в городских торгах участвовали по 51 претенденту. Как показывает статистика, стабильный интерес наблюдается как на торгах за право аренды недвижимости, так за возможность ее приобретения. При этом в аукционах участвует как крупный бизнес, так и малые, средние предприниматели и даже физические лица. Такому активному интересу способствует широкая информированность общественности, а также увеличение доверия к городским аукционам», - подчеркнул Геннадий Дёгтев.

Он добавил, что на минувшей неделе особым спросом пользовалась аренда городской недвижимости. На 21 объект из имущественной казны претендовали 145 участников. Среднее превышение стартовой цены на этих аукционах составило 207 процентов.

Также стабильный интерес сохраняется на аукционах за право аренды нестационарных торговых объектов. На минувшей неделе в них участвовали 37 претендентов. Средняя конкуренция составила 4 участника на лот.

Всего на минувшей неделе через городские аукционы были реализованы 46 объектов. Средняя конкуренция - 5 участников на лот.

Посмотреть все доступные предложения можно на инвестиционном портале города Москвы.

