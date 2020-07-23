Более 400 объектов недвижимости продано в Москве с начала года

За первое полугодие в Москве заключено более 400 электронных договоров по продаже городской недвижимости. Как отметил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, все договоры купли-продажи городского имущества заключаются в электронной форме через личный кабинет покупателя.

«Процесс приватизации стал значительно проще, теперь инвесторы дистанционно подписывают договор, акт и подают заявление на государственную регистрацию. Это уже позволило заключить в первом полугодии более 400 договоров на продажу около 45 тысяч квадратных метров нежилой недвижимости. Это в два раза больше сделок, чем за аналогичный период прошлого года» – пояснил вице-мэр.

Общая сумма сделок составила 2,7 млрд рублей, что также превышает прошлогодние показатели в полтора раза.

Наибольшей популярностью пользовалась продажа городской недвижимости на юге столицы, с начала года здесь было реализовано 32 помещения.

Руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман акцентировал внимание на том, что повысить спрос инвесторов на столичные лоты удалось в том числе благодаря увеличению объема предлагаемой инвесторам коммерческой недвижимости.

«За первые шесть месяцев этого года Департамент городского имущества передал в Департамент по конкурентной политике для организации и проведения торгов почти 1,5 тысячи приватизационных дел, 405 договоров купли-продажи уже заключено. Сейчас в Москве на продажу выставлено 538 объектов городской недвижимости, это помещения, здания с участками и машиноместа», – добавил он.

Также, несмотря на пандемию, увеличилось количество участников торгов. Так, если в первом полугодии-2020 в городских торгах участвовали в среднем девять человек, то в аналогичный период 2019 и 2018 годов – восемь и семь инвесторов соответственно.

«Конкуренция на торгах по продаже городской недвижимости выросла на 15% в сравнении с прошлым годом, составив в этом году почти 9 участников на лот. Средняя цена за квадратный метр по итогам торгов в первом полугодии составила 61 тысячу рублей», – уточнил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

Все объекты городской недвижимости, выставленные на продажу, можно увидеть на Инвестиционном портале города Москвы. Часть лотов доступны для онлайн просмотра в формате 3D-экскурсий, которые пользовались особенной популярностью в период самоизоляции и временных ограничений.



