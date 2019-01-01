Более 35 тысяч заявок поступило на первую премию для московских предпринимателей «Прорыв года»

Общее число заявок, поступивших от московских бизнесменов, превысило 35 тысяч. Самыми популярными номинациями стали «Гран-при года», «Молодой предприниматель года» и «Социально ответственный бизнес года».



Идея организации премии для компаний малого и среднего бизнеса Москвы была предложена предпринимательским сообществом столицы летом 2018-го года. Мэр Москвы Сергей Собянин поддержал это предложение.



Приём заявок на премию «Прорыв года» начался 4-го марта. Победители конкурса выбираются в 9 номинациях. Лучшие предприниматели будут определены среди молодых бизнесменов и предпринимателей старше 55 лет, успешных мам, представителей социально-ответственного бизнеса и иностранных граждан, создавших бизнес в Москве. Кроме того, в конкурсе предусмотрены номинации для франчайзеров, действующих экспортеров, руководителей компаний с самыми высокими темпами развития, а также проектов, сумевших преодолеть свой кризис и вернуться на рынок.



Отбор победителей происходит в четыре этапа. Первые два этапа включают в себя подачу онлайн заявок и их ранжирование по заданным критериям с использованием бальной системы. Третий этап конкурса объединит заочное рассмотрение заявок и голосование на платформе «Активный гражданин», которое будет проходить с 6-го по 19 мая. В финал выйдут по три кандидата из каждой номинации, которые представят свои проекты на заседании экспертного совета. Награждение победителей состоится в ходе второй Московской недели предпринимательства, которая пройдёт в столице с 27-го по 31 мая.







