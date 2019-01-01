Более 35 тысяч заявок поступило на первую премию для московских предпринимателей «Прорыв года»
24 апреля завершился приём заявок на московскую предпринимательскую премию «Прорыв года».
Общее число заявок, поступивших от московских бизнесменов, превысило 35 тысяч. Самыми популярными номинациями стали «Гран-при года», «Молодой предприниматель года» и «Социально ответственный бизнес года».
Идея организации премии для компаний малого и среднего бизнеса Москвы была предложена предпринимательским сообществом столицы летом 2018-го года. Мэр Москвы Сергей Собянин поддержал это предложение.
Приём заявок на премию «Прорыв года» начался 4-го марта. Победители конкурса выбираются в 9 номинациях. Лучшие предприниматели будут определены среди молодых бизнесменов и предпринимателей старше 55 лет, успешных мам, представителей социально-ответственного бизнеса и иностранных граждан, создавших бизнес в Москве. Кроме того, в конкурсе предусмотрены номинации для франчайзеров, действующих экспортеров, руководителей компаний с самыми высокими темпами развития, а также проектов, сумевших преодолеть свой кризис и вернуться на рынок.
Отбор победителей происходит в четыре этапа. Первые два этапа включают в себя подачу онлайн заявок и их ранжирование по заданным критериям с использованием бальной системы. Третий этап конкурса объединит заочное рассмотрение заявок и голосование на платформе «Активный гражданин», которое будет проходить с 6-го по 19 мая. В финал выйдут по три кандидата из каждой номинации, которые представят свои проекты на заседании экспертного совета. Награждение победителей состоится в ходе второй Московской недели предпринимательства, которая пройдёт в столице с 27-го по 31 мая.
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