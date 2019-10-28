Более 30 объектов недвижимости были реализованы за неделю через городские аукционы

34 объекта недвижимости были реализованы через городские аукционы на минувшей неделе. Организатором торгов выступил Департамент города Москвы по конкурентной политике.

По словам главы Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадия Дёгтева, на столичных аукционах сохраняется активная борьба за городские объекты.

«34 объекта недвижимости были арендованы или приобретены в собственность победителями городских аукционов на минувшей неделе. С городских торгов активно уходили коммерческие помещения, нестационарные торговые объекты, машино-места. Большое разнообразие лотов позволило существенно расширить аудиторию городских торгов. Наряду с крупными инвесторами, недвижимость у города арендуют и покупают индивидуальные предприниматели, а также физические лица», - отметил Геннадий Дёгтев.

Он также подчеркнул, что участие в аукционах приняли 185 претендентов, из которых 102 интересовались приобретением городской недвижимости, а 23 участника – арендой.

«Несмотря на разнообразие городских предложений, способы их реализации, конкуренция на различных аукционах была на уровне 5-6 участников на лот», - резюмировал Геннадий Дёгтев.

Все доступные сегодня предложения можно посмотреть на инвестиционном портале города Москвы.



