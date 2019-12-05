Более 200 точек продаж ёлок появились в Москве по итогам электронных аукционов

С 2015 года в Москве прошло 240 электронных аукционов на открытие елочного базара. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов. Организатором торгов выступает Департамент города Москвы по конкурентной политике.

«За последние четыре года было подано более 450 заявок на участие в аукционах за право аренды нестационарных торговых объектов под ёлочные базары. Конкуренция на таких аукционах составила от 2 до 5 предпринимателей на лот. Процедура приобретения торговых мест напрямую у города через открытый аукцион пользуется стабильным спросом у представителей малого бизнеса», - пояснил вице-мэр.

Больше всего торговых объектов под ёлочные базары, которые были арендованы предпринимателями у города, находятся в западной части Москвы. В ЗАО победители городских аукционов за последние четыре года открыли 51 торговую точку, на юго-западе – 36.

Также в числе округов-лидеров по количеству нестационарных торговых объектов под ёлочные базары – север и восток столицы, по 23 и 22 торговые точки соответственно, сообщили НСН в пресс-службе Департамента города Москвы по конкурентной политике.

Получить в аренду место под ёлочный базар можно с цены в одну тысячу рублей, добавил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.

«Минимальная арендная плата за квадратный метр составила чуть более тысячи рублей, в среднем аренда одного квадратного метра обходилась предпринимателям в 5 тысяч рублей. При этом следует понимать, что цена формируется в зависимости от района, в котором расположен лот, его площади», - уточнил он.

Договор аренды с победителями торгов заключается сроком на пять лет, после чего нестационарные торговые объекты вновь попадают на городские аукционы.

Все предложения доступны на инвестиционном портале города Москвы.

