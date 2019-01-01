Более 20 инвесторов поборолись на аукционах за право торговли в парках Москвы

По итогам прошедшей недели 22 участника претендовали на право ведения торговой деятельности в 14 киосках и павильонах, расположенных на территории столичных парков. Организатором аукционов выступил Департамент города Москвы по конкурентной политике.

Семь реализованных лотов находятся в парке «Фили», пять лотов – в парке имени Горького, еще два лота – в саду имени Баумана. Площадь объектов варьируется от 2 до 88 квадратных метров. В данных локациях появятся точки общественного питания, услуги в области спорта и отдыха и кассы с билетами на морской, речной транспорт.

Ещё 26 предпринимателей приняли участие в восьми аукционах по аренде коммерческой недвижимости по специальным ценам для представителей малого бизнеса. Самым большим спросом – семь участников – пользовался объект площадью 45,8 квадратных метров, расположенный в Южном Бутове. По итогам торговой сессии, цена лота выросла в 1,5 раза и составила 502,8 тысяч рублей.

Высокий уровень конкуренции отмечен на аукционах по аренде коммерческой недвижимости из имущества города и хозяйственного управления государственных унитарных предприятий. 42 инвестора претендовали на аренду 25объектов. В среднем за лот конкурировали три-четыре участника.

