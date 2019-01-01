Более 160 «квадратов» в доме XVIII века на Таганке выставили на торги

Нежилой объект свободного назначения в бывшем жилом доме второй половины XVIII века, расположенном в Таганском районе, сможет арендовать победитель городского аукциона.

Организатором торгов выступает Департамент города Москвы по конкурентной политике.

На аукцион выставлен объект площадью 161 квадратный метр по адресу: улица Верхняя Радищевская, дом 11, строение 4, в четырех минутах от метро «Таганская». Лот расположен на первом этаже, имеется отдельный вход. Здание используется под офисы.

Дом с мезонином и подвалом относится к выявленным объектам культурного наследия и имеет статус памятника, отметил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.

«С победителем аукциона будет заключен договор аренды сроком на 10 лет, при этом будущий арендатор должен соблюдать обязательства по сохранению объекта культурного наследия, а точнее арендованной части исторического дома XVIII века», – сообщил Геннадий Дёгтев.

По мнению директора департамента по работе с девелоперами Savills в России Александры Синиловой, выставленный на торги лот вызовет большой интерес со стороны инвесторов.

«Данный объект представляет собой отличный инвестиционный актив. Это обусловлено историческим антуражем, расположением в Таганском районе, который сейчас начинает развиваться как локация элитного жилья, близостью к метро и крайне функциональной площадью. При продуманном вложении необходимых на восстановление помещения средств здесь можно открыть камерный бизнес: ателье, уютную кофейню, цветочный салон или, например, разместить детский образовательный кружок, школу танцев или курсы иностранных языков», - уточнила Александра Синилова.

Стартовая цена годовой аренды лота составляет 3,7 миллиона рублей.

Заявки принимаются до 27 июля. Аукцион пройдет 1 августа 2019 года.

Облик жилого дома второй половины XVIII века формировался на протяжении 150 лет. Впервые дом изображен на Погорелом плане 1773 года, как уже стоявший и уцелевший от пожара. Он был главным домом усадьбы и располагался внутри двора. Во второй половине XIX века стены дома наложили кирпичом, еще позже была расширена северо-западная часть. В конце XIX века фасад здания был выполнен в формах классицизируещего направления эклектики. К настоящему времени здание сохранилось в сильно перестроенном виде. В подвальном этаже сохранилась единственная печь.

