Благодаря мини-аукционам на портале поставщиков Москва сэкономила 5,5 млрд

За 2021 год на Портале поставщиков было опубликовано более 200 тысяч котировочных сессий, это на 30% больше, чем в 2020 году. Сумма экономии благодаря сессиям составила 5,5 млрд рублей.

Глава департамента Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков отметил, что только за этот год на Портале поставщиков было опубликовано котировочных сессий на сумму свыше 40 млрд рублей. В прошлом году сумма составляла почти 20 млрд. «Применение заказчиками котировочных сессий способствует развитию конкуренции и росту экономии бюджетных средств», – отметил Щербаков.

Котировочные сессии - это мини-аукционы, на которых участники снижают начальную максимальную цену контракта. Величину шага определяет заказчик при публикации закупки. По итогам побеждает поставщик, который предложил свой товар, работу или услугу по самой низкой цене.



Инструменты столичного Портала поставщиков позволяют заключать контракты как с юридическими лицами, так и с отдельными предпринимателями и самозанятыми. Это не только положительно влияет на развитие предпринимательства, но и расширяет выбор для заказчика.

В свою очередь, в департаменте информационных технологий подчеркнули, что интерфейс сессий адаптирован под мобильные устройства. Это позволит поставщикам оперативнее реагировать на изменения ставок.

Котировочные сессии появились в Москве в 2017 году. До этого заказчики сами выбирали поставщика и работали с ним напрямую по его цене. Теперь же, если заказчик публикует закупку, о его потребности узнают все поставщики, подписанные на рассылку.

Через котировочные сессии проводятся закупки до 3 млн рублей. Главные плюсы данного механизма — прозрачность и оперативность. Котировочная сессия может длиться 3, 6 или 24 часа, а заключение контракта по ее итогам в среднем происходит за 2–3 дня. Ежедневно на Портале публикуется порядка 500 котировочных сессий. Все условия их проведения утверждены регламентом.

