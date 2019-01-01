Бизнесу предложено три нежилых помещения на юго-западе Москвы

Московский департамент по конкурентной политике выставил на торги три объекта коммерческой недвижимости в Юго-Западном административном округе. Первый из них расположен в Академическом районе, это нежилое помещение на первом этаже жилого дома по адресу: улица Дмитрия Ульянова, дом 23, корпус 1. Площадь лота составляет 26 квадратных метров. Вблизи находится площадь Хо Ши Мина, в шаговой доступности станция метро «Академическая». Стартовая цена предложенного помещения – 4 миллиона рублей.

Второй лот, площадью 66 квадратных метров, находится на первом этаже жилого дома в Южном Бутове по адресу: Изюмская улица, дом 53, корпус 3. Рядом расположен Бутовский лесопарк. Ближайшая станция метро – «Бульвар Дмитрия Донского». Начальная цена лота – 6 миллионов рублей.

Третье нежилое помещение, выставленное на торги, находится по адресу: Севастопольский проспект, дом 46, корпус 3. Объект площадью 62 квадратных метра, расположен на первом этаже жилого дома, по соседству с продовольственными магазинами, школами и поликлиникой. Ближайшая к лоту станция метро – «Калужская». Стартовая стоимость объекта – 4,7 миллиона рублей.

Прием заявок на участие в торгах завершится 9 июля, 10 июля и 12 августа 2019 года соответственно. Торги назначены на 16 июля, 18 июля и 20 августа. Подробно ознакомиться с лотовой документацией можно на Инвестиционном портале Москвы в разделе «Продажа недвижимости».

