Бизнесмены Севастополя узнают, как работать с закупками на Портале поставщиков

Обучающий семинар «АИС «Портал поставщиков» - гарантированный доступ к государственным закупкам» для предпринимателей Севастополя пройдет 18 декабря. Организатором выступает Департамент города Москвы по конкурентной политике.

Обучение предпринимателей очень важно при формировании принципов открытости и прозрачности в сфере закупок, сказал руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.

«Около 50 процентов предпринимателей, работающих с городским заказом, говорят о том, что сделать для них рынок закупок еще более понятным и открытым поможет проведение бесплатных обучающих мероприятий и вебинаров. Учитывая, что с Порталом поставщиков активно работают пользователи из 33 субъектов РФ, на первый план выходит межрегиональное взаимодействие. Ближайшая встреча для предпринимателей пройдет в Севастополе, ее участников обучат принципам работы на Портале поставщиков, расскажут, как с его помощью расширить портфель своих заказов», - сообщил Дёгтев.

Он отметил, что важным этапом обучающего мероприятия станет использование демонстративной версии Портала поставщиков, с помощью которой можно будет увидеть весь функционал этого интернет-ресурса.

Кроме того, на мероприятии будет проходить регистрация на Портале поставщиков пользователей, имеющих электронную цифровую подпись и карточку организации. Встреча с поставщиками Севастополя пройдет 18 декабря. Начало: 10.00. Место проведения: Севастополь, Проспект Октябрьской Революции, 42 Б, корп.6 Центр «Мой Бизнес», конференц-зал «Ахтиар». Участие в мероприятии бесплатной по предварительной регистрации на сайте.

