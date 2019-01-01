Бизнес-завтрак с пользой для дела. МТПП запускает новый проект

Представители столичных IT-компаний, работающих в сфере цифровой экономики встретились на бизнес-завтраке, организованном гильдией цифровой экономики Московской торгово-промышленной палаты (МТПП). Все участники мероприятия имели возможность презентовать свою компанию и её продукты. Почему формат бизнес завтраков становится популярен, НСН рассказал вице-президент МТПП Артём Далевич.

«Многие замечали, что во время крупных конгрессов участники этих мероприятий стоят в коридорах и обсуждают темы, которые конкретно интересны им, ради обсуждения которых они именно и пришли на это мероприятие. И мы хотим этот формат упаковать и при торгово-промышленной палате сделать его серийным, сделать регулярным, когда именно для этих обсуждений люди и собираются. В нашем случае на тему цифрового развития, инноваций, инвестиций. Ещё мы благодарны руководителям гильдий Московской ТПП, которые поддерживают этот формат и отправляют нам своих экспертов», -отметил Далевич.

На бизнес-завтраки приглашают только профильных экспертов. Они выступают в формате быстрых докладов, которые не успевают никому надоесть, никто не успевает заскучать. К тому же темы этих докладов интересны всем без исключения участникам, ради них и собираются.

Как пояснил НСН член гильдии цифровой экономики МТПП Олег Новиков, формат бизнес-завтрака имеет определённые преимущества перед другими вариантами деловых встреч.

«На мой взгляд, такие завтраки позволяют расширять круг знакомств, позволяют пообщаться с коллегами в неформальной обстановке, что приводит к некому раскрепощению, и процесс знакомства и сотрудничества происходит гораздо быстрее. Здесь люди проще идут на контакт, проще пообщаться, познакомиться, выявить какой-то интерес», -поделился своим мнением Новиков.

Вице-президент МТПП Артём Далевич разделяет эту точку зрения, считая, что серьёзные вопросы лучше обсуждать в тесном кругу.

Напомню, что для того, чтобы иметь возможность принимать участие в закрытых мероприятиях МТПП, предпринимателю необходимо стать членом Московской торгово-промышленной палаты.

