Бизнес по-крупному: 14 больших коммерческих помещений выставлены на аукционы

Новости проекта Правительства Москвы - «Биржа торгов». О том, что продаёт и закупает Москва.

Сразу 14 коммерческих объектов недвижимости площадью от 500 до 2 тысяч квадратных метров будут проданы посредством конкурентных процедур - открытых электронных аукционов. Организатором торгов выступает Департамент города Москвы по конкурентной политике.

В помещениях большой площади и свободного назначения победители торгов смогут открыть бизнес. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

«14 коммерческих помещений выставлены на городские аукционы. Подача заявки на участие возможна с конца ноября до февраля следующего года. Площадь объектов свободного назначения составляет от 500 до 2 тысяч квадратных метров. С учетом этих характеристик, победители аукционов смогут открыть как объект ритейла, так и офисное пространство», - сказал вице-мэр.

По словам Владимира Ефимова, в настоящее время больше всего лотов доступно в Северном и Юго-Западном административных округах. Здесь инвесторы и предприниматели смогут приобрести по 3 объекта. По 2 лота выставлены на торги в Восточном, Западном и Центральном административных округах. И по одному объекту доступны в Зеленоградском административном округе и Московской области.

Покупка помещения напрямую у города становится все популярнее, отметил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.

«Семь участников в среднем претендуют на покупку коммерческих помещений напрямую у города. По сравнению с прошлым годом этот показатель возрос в полтора раза. Сотрудничество с городом имеет ряд преимуществ. Во-первых, это гарантия прямой и прозрачной сделки, во вторых – возможность приобрести объект по конкурентной цене. Например, стоимость крупных коммерческих помещений за квадратный метр стартует уже от 52 тысяч рублей», - сказал Дёгтев.

Все доступные предложения можно посмотреть на инвестиционном портале города Москвы.

