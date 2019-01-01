Автор комиксов «Love is…» создал стикерпак «Футбола для дружбы»

Известный британский иллюстратор Билл Эспри создал рисунки для набора из 14 стикеров в честь международной детской социальной программы ПАО «Газпром» «Футбол для дружбы».

На стикерах изображены пес Фредди и кошка Фрейда — официальные талисманы «Футбола для дружбы». Именно Билл Эспри, создатель знаменитой серии комиксов «Love is», выступил автором их образов.

«Я горжусь тем, что мне удалось отразить в своих рисунках ценности “Футбола для дружбы”. Я и сам полностью разделяю их», — сказал британский иллюстратор.

По его словам, персонажи Фредди и Фрейда основаны на щенке и котенке его супруги.

«Питомцы росли вместе в нашем доме и очень сдружились. Наблюдая за их совместными играми, я думал, что было бы здорово, если бы люди могли так же легко забывать о своих различиях и объединяться. Проект “Футбол для дружбы” учит детей со всего мира именно этому», — отметил Билл Эспри.

С 21 мая жители 186 стран мира смогут бесплатно загрузить набор на свои устройства iOS и Android и использовать стикеры в мессенджерах iMessage и WhatsApp.

Напомним, что с 28 мая по 2 июня в Мадриде пройдут финальные мероприятия седьмого сезона «Футбола для дружбы». Свыше 800 юных участников, тренеров и журналистов съедутся из стран Северной и Южной Америки, Африки, Азии и Европы. Билл Эспри проведет для них мастер-классы по рисованию логотипов в школе «Девяти ценностей».

В самом сердце испанского города пройдет финал Чемпионата мира по «Футболу для дружбы», а 1 июня участники программы побывают на финале Лиги чемпионов УЕФА на стадионе «Метрополитано».

