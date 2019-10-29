Автоледи приглашают в автомобильный тур по городам Золотого кольца

Комитет по вопросам развития устойчивых транспортных систем Московской торгово-промышленной палаты презентовал на своем заседании новый проект - автопробег Автоледитур.

Как рассказал НСН председатель Комитета МТПП, президент Общенациональной ассоциации автомототуризма Сергей Лобарев, сейчас автотуризм – это экстремальный способ путешествия, особенно для женщин. Для прекрасной половины первоочередное значение имеют безопасность и развитая инфраструктура. Проект АвтоледиТур направлен на популяризацию семейных путешествий по России и на привлечение внимания властей на вопросы создания условий для того, чтобы автопутешествие было комфортным и безопасным.

«Мы считаем правильно, что именно такой семейный туризм и их активность привлечет миллионы автомобилисток для изучения нашей России», - рассказал Лобарев.

Первый заезд планируется уже 9-10 ноября по маршруту: Москва-Владимир-Суздаль с остановками в исторических местах, с посещением храмов, музеев и достопримечательностей этих городов.

