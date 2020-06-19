Аукцион поможет арендовать недвижимость для школ и детсадов по программе «рубль за метр»

Восьмой год в Москве действуют несколько программ льготной аренды городского имущества по цене рубль за квадратный метр. Благодаря этому инвесторы на очень выгодных условиях могут приобрести объект культурного наследия, открыть детский сад или школу. Для города это также огромное преимущество - по условиям программы, арендаторы таких лотов должны в определенные сроки отреставрировать памятники культуры или обеспечить образовательные услуги.

На сегодняшний день на городских аукционах представлено два лота под открытие образовательных учреждений на льготных условиях.

Например, в Южном Бутове сдается двухэтажное помещение площадью 986 квадратных метров по адресу улица Краснолиманская, дом 19Б. Согласно лотовой документации, победитель торгов сможет открыть в этом здании детский сад, школу или другое образовательное учреждение на 95 учеников. Стартовая цена аренды составляет 2,5 млн рублей, а договор с победителем будет заключен на 49 лет.

Чтобы перейти на льготную аренду, победителю аукциона нужно будет отремонтировать здание и в течение 6 месяцев предоставить определенный объем образовательных услуг.

Еще один лот площадью 967,4 квадратных метров прямо сейчас сдается в районе Чертаново по адресу Сумской проезд, дом 2А. Стартовая цена годовой аренды помещения составляет 8,6 миллиона рублей.

Как рассказала НСН представитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Наталья Богатова, выполнение условий по образовательной работе даст возможность арендаторам претендовать на ставку «1 рубль за 1 квадратный метр в год».

«Победитель торгов сможет открыть в представленном помещении детский сад или другое учреждение дошкольного образования на 40 учеников. Поскольку объект реализуется на условиях льготной аренды, инвестор имеет возможность претендовать на ставку «1 рубль за 1 квадратный метр в год» если выполнит все условия по осуществлению образовательной деятельности. Договор с победителем торгов будет заключен на 49 лет.

Льготная программа аренды на открытие дошкольных образовательных учреждений имеет стабильно высокий спрос на аукционах, в среднем конкуренция составляет 4-5 участников на лот».

Концепции будущих школ и детсадов могут быть самыми разнообразными. Практика показывает, что благодаря льготной программе «1 рубль за квадратный метр» инвесторы открывали образовательные учреждения для развития творческих способностей детей. Такие проекты сегодня являются очень востребованными среди родителей.

По всем представленным лотам заявочная кампания продлится до 7 августа 2020 года.

Организатором торгов выступает Департамент города Москвы по конкурентной политике.



