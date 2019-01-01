Аукцион на право благоустройства территории вблизи «Курчатовского института» пройдет в Москве

Заказчики и потенциальные исполнители обсудят предстоящую закупку на выполнение работ по благоустройству территории, которая прилегает к научно-исследовательскому центру «Курчатовский институт». Встреча состоится в рамках проекта «Биржа торгов».

Организатором публичного представления выступит Департамент города Москвы по конкурентной политике.

Руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев рассказал, что победителю электронного аукциона предстоит провести работы по благоустройству территории вблизи одного из крупнейших научных центров России по атомной науке и технике – Курчатовского института.

«В среднем в закупках на благоустройство территорий участвуют 4-5 компаний. В этот раз победителю придется заняться окружением Курчатовского института – отремонтировать дорожное покрытие, установить скамейки, игровое и спортивное оборудование, озеленить территорию», - сообщил Дёгтев.

Уточняется, что начальная цена контракта составит 332 миллиона рублей.

На выполнение всех работ отводится 110 дней с момента заключения контракта.

Публичное представление процедуры состоится 18 июля по адресу: Петровка, 15 (Московская торгово-промышленная палата).

Участие в мероприятии бесплатное по предварительной регистрации на сайте.

