Арендаторов двух зданий в Басманном районе и Хамовниках определят торги
Власти Москвы выставили на открытые городские торги для аренды два нежилых двухэтажных здания в Басманном районе и в Хамовниках. Оба объекта - свободного назначения.
Первое здание площадью 201 квадратный метр располагается по адресу ул. Покровка, д. 46, стр. 6. Стартовая цена этого лота - 10,6 тысячи рублей за квадратный метр, или 2,1 миллиона рублей за весь объект. Второй объект находится по адресу Большой Саввинский переулок, дом 8, строение 5, его площадь составляет 340,8 квадратных метра. Цена аренды начинается от 18,9 тысячи рублей за квадратный метр, или от 6,4 млн рублей за весь объект.
Торги организует столичный Департамент по конкурентной политике. Приём заявок по объекту на Покровке продлится до 28 мая, по лоту в Большом Саввинском переулке — до 7 июля.
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