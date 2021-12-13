Арендаторам предложили два помещения в центре Москвы
Стали известны условия электронного аукциона на право аренды двух небольших помещений в центральном округе Москвы.
Первый объект расположен в районе Арбат, на Никитском бульваре, 5. Это подвал площадью 23 кв.м. Начальная стоимость годовой аренды – 197 тыс. рублей. Заявки принимаются до 17 декабря.
Второе помещение находится в Басманном районе, на Земляном Валу, 39. Его площадь 32,5 кв.м., начальная стоимость годовой аренды – 603,1 тыс. рублей. Заявки принимаются до 10 февраля следующего года.
Все подробности можно уточнить на инвестпортале Москвы. Организатор торгов - Департамент по конкурентной политике.
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