Арендаторам предложили два помещения в центре Москвы

Стали известны условия электронного аукциона на право аренды двух небольших помещений в центральном округе Москвы.

Первый объект расположен в районе Арбат, на Никитском бульваре, 5. Это подвал площадью 23 кв.м. Начальная стоимость годовой аренды – 197 тыс. рублей. Заявки принимаются до 17 декабря.

Второе помещение находится в Басманном районе, на Земляном Валу, 39. Его площадь 32,5 кв.м., начальная стоимость годовой аренды – 603,1 тыс. рублей. Заявки принимаются до 10 февраля следующего года.

Все подробности можно уточнить на инвестпортале Москвы. Организатор торгов - Департамент по конкурентной политике.

