Арендаторам предлагают земельные участки в Зеленограде
Стали известны условия открытого электронного аукциона на право заключения договора аренды двух земельных участков в Зеленограде.
Первый участок с возможностью капитального строительства и эксплуатации объекта общественного питания расположен на улице Заводской. Его площадь немногим менее 2,5 тыс. кв.м. Начальная стоимость годовой аренды - чуть выше 1,5 млн рублей.
Второй объект находится в посёлке Малино. Он предназначен для строительства и эксплуатация объекта торгово-бытового назначения. Его площадь немногим больше 2 тыс. кв.м. Годовая аренда - почти 2,5 млн рублей.
Приём заявок проводится до 14 января следующего года.
Подробности можно уточнить на инвестпортале Москвы. Организатор торгов - Департамент по конкурентной политике.
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