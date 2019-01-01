500 инвесторов приняли участие в торгах за городскую недвижимость в Москве

Около 500 инвесторов приняли участие в торгах за право аренды или продажи городской недвижимости на прошлой неделе.

Организатором прошедших торгов выступил Департамент города Москвы по конкурентной политике.

Несмотря на середину лета и разгар отпускного сезона, инвесторы продолжают активно участвовать в городских аукционах, а особым спросом пользуются нежилые помещения для съема в аренду СМП, отметил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.

«На прошлой неделе на право аренды 22 нежилых помещений для СМП из имущественной казны столицы претендовали 197 инвесторов, то есть в среднем - по 9 предпринимателей на лот. За месяц интерес к объектам аренды вырос практически в 2 раза. Наибольшей популярностью пользовались нежилые помещения площадью от 18 до 267 квадратных метров, которые расположены в подвалах и на первых этажах жилых домов», - отметил Геннадий Дёгтев.

Он добавил, что самая высокая конкуренция наблюдалась на торгах за право аренды помещения площадью 164 квадратных метра, расположенного на севере столицы по адресу: Беговая улица, дом 13. На него претендовали 34 инвестора, а стартовая цена увеличилась в 18 раз и достигла трех миллионов рублей.

Также большой спрос среди инвесторов был на объект площадью 70 «квадратов», расположенный в ВАО на Щёлковском шоссе, в доме 82, корпус 1. В торгах на право аренды этого помещения участвовали 30 инвесторов, подняв итоговую цену в 5 раз до 1,6 миллиона рублей.

И еще один высококонкурентный объект также расположен на востоке столицы по адресу: Русаковская улица, дом 22. На это подвальное помещение площадью 18 квадратных метров претендовали 29 инвесторов. Стартовая цена лота в ходе торгов увеличилась в 13 раз и достигла 242 тысяч рублей.

Всего на прошедшей неделе через городские аукционы были реализованы 64 объекта, на которые претендовали 498 предпринимателей.

