42 улицы Москвы оборудуют новой системой экстренного оповещения

До конца нынешнего года на 42 главных улицах столицы разместят системы экстренного оповещения. Об этом стало известно на публичном представлении закупки, которое прошло в рамках проекта «Биржа торгов». Организатором процедуры с участием представителей заказчика и возможных потенциальных исполнителей на площадке Московской торгово-промышленной палаты стал Департамент города Москвы по конкурентной политике.

Как сообщила его глава Геннадий Дёгтев, создание системы уличного оповещения является важной задачей для обеспечения безопасности жителей мегаполиса.

«Москва одной из первых начала создавать современную систему оперативного оповещения граждан и продолжит эту работу до 2025 года. Построение централизованной и технически отлаженной системы напрямую влияет на оперативность доведения экстренной информации и повышает безопасность населения столицы», - сказал Геннадий Дёгтев.

Заместитель руководителя Департамента ГОЧСиПБ Павел Сусов отметил, что процедура закупки предполагает установку свыше 2 тысяч громкоговорителей на опорах освещения, а также специальных шкафов для управления системами оповещения, пояснил.

«Совокупная зона покрытия всех элементов системы оповещения охватывает 100 процентов населения. Необходимо увеличить гарантированное оповещение населения, независимое от воли получателя. Таким элементом системы оповещения являются линии уличной звукофикации, для этого в местах массового пребывания людей, устанавливаются громкоговорители на опорах освещения основных магистралях. В ближайшие три года в эксплуатацию будут введены еще свыше 120 линий уличной звукофикации. Это позволит увеличить зону гарантированного оповещения», - сказал в своем выступлении Сергей Мартышков.

На выполнение всех работ победителю отводится срок до конца 2019 года. Начальная цена контракта – 195 миллионов рублей.



