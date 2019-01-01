250 квадратных метров в усадьбе XIX века на Яузской улице можно приобрести через аукцион

Часть усадьбы Е.И.Демидова-Рахмановых, которая расположена территории на Китай-Города, выставлена на городской аукцион. Сообщается, что инвесторы смогут принять участие в торгах по реализации нежилого объекта, площадь которого составляет 253,6 квадратных метров.

Помещение расположено на первом этаже усадьбы Е.И.Демидова-Рахмановых по адресу: Яузская улица, д.6, стр.1. Уточняется, что лот имеет свободное назначение. Однако будущий покупатель будет должен соблюдать охранное обязательство. Об этом сообщил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев.

«Объект продажи находится на первом этаже объекта культурного наследия - усадьбы Е.И.Демидова-Рахмановых. Поэтому перед приспособлением под современное использование инвестор должен провести на купленной площади ремонтному-реставрационные работы. Сегодня в помещении доступны все необходимые коммуникации, сохранился камин XIX века. Фасад здания украшен декоративными колоннами», - уточнил глава департамента.

В шаговой доступности от усадьбы расположены кинотеатр «Иллюзион» и бизнес-центр Таганский. Помимо этого, недалеко от объекта находится станция метро «Таганская».

Сообщается, что стартовая цена лота составила 16,8 миллионов рублей. По мнению директора консалтинговой компании S.A.Ricci Александра Морозова, объект продажи сможет заинтересовать игроков рынка.

«Стоимость для лота достаточно комфортная. Традиционно статус памятника архитектуры накладывает определенные обязательства на инвестора и влечет за собой дополнительные расходы. Однако приобретатели исторической недвижимости это знают и понимают, что ценность самого объекта гораздо выше», - сказал он.

Морозов также отметил, что объект преимущественно может использоваться под офисы, а также в качестве территории ресторана или спортивной студии. Торги пройдут 29 апреля 2019 года.

Уточняется, что городская усадьба Е.И.Демидова-Рахмановых была построена в 1860 году. Во второй половине XIX в. и начале XX в. была дополнена эклектическим декором (обрамление окон, руст в углах здания).



