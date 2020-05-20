20 мая в России отмечается День Волги. Что было сделано?
Ежегодно 20 мая Россия отмечает день Волги. Впервые его отметили в 2008 году в Нижнем Новгороде. Затем к празднованию присоединились Волгоградская, Астраханская, Ярославская, Самарская области, Республика Татарстан, сейчас праздник проходит во всех регионах нашей страны.
В районе бассейна реки Волги проживает более 60 млн человек - около трети населения страны, поэтому нагрузка на водные ресурсы реки Волги в 8 раз выше, чем в среднем по России. Наибольшую антропогенную нагрузку на водные объекты бассейна реки Волги оказывает сброс загрязненных сточных вод. Ежегодно со сточными водами в реку поступает свыше 2,5 млн тонн загрязняющих веществ в год.
Для улучшения экологической ситуации на Волге проводятся мероприятия в рамках нацпроекта «Экология»: федеральный проект «Сохранение уникальных водных объектов» и федеральный проект «Оздоровление Волги».
К маю 2020 года по федеральному проекту «Сохранение уникальных водных объектов» удалось:
- Восстановить 8,1 тыс. га участков рек, проток, озер от иловых наносов, берега очистить от деревьев и кустарников, провести экологическую реабилитацию водных объектов, уничтожить излишнюю водную растительность на каналах-рыбоходах и нерестовых массивах.
- Расчистить 44,97 км водных объектов Нижней Волги. Росводресурсами проведены мероприятия в Астраханской и Волгоградской областей по расчистке ериков, рек, каналов, проток и каналов-рыбоходов. Росводресурсы ведут работу по расчистке и экологической реабилитации водных объектов Нижней Волги, строительству водопропускных сооружений для улучшения водообмена в низовьях Волги на территории Астраханской и Волгоградской областей.
- Ввести в эксплуатацию 10 водопропускных сооружений для улучшения водообмена в низовьях Волги на территории Волгоградской области;
- Расчистить 30 км мелиоративных каналов и водных трактов водохозяйственного комплекса Нижней Волги.
В рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» предусмотрено:
- Улучшение экологического состояния дельты Волги. Реализация проекта позволит наладить систему стабильного обводнения низовья реки Волги - Волго-Ахтубинской поймы, обеспечить водой жителей региона, создаст условия для развития сельского хозяйства и комплексного развития прилегающих территорий. Ведется разработка проектно-сметной документации по строительству комплекса гидротехнических сооружений.
- Строительство и реконструкция водных сооружений. Минстрой России продолжит начатую в 2019 году работу по модернизации 50 очистных сооружений в крупных городах. Планируется 11 новых объектов в 2020 году. Это позволит кратно снизить поступление загрязняющих веществ со сточными водами, улучшит качество воды по химическим показателям.
- Изоляция и ликвидация объектов накопленного экологического вреда - позволит купировать риски, связанные с аварийным загрязнением вод, используемых в качестве источников питьевого и хозяйственного водоснабжения, токсичными веществами.
- Мероприятия по выявлению и пресечению фактов несанкционированных сбросов сточных вод в Волгу, а также лабораторный анализ отобранных проб сточных вод на определение содержания загрязняющих веществ. Проведение проверок в 2020 году в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей ограничено в связи с текущей санитарно-эпидемиологической ситуацией.
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