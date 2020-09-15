19 сентября в «Манеже» открывается Международный фестиваль современного искусства ARLIFE FEST

С 19 сентября в ЦВЗ «Манеж» открывается Международный интерактивный фестиваль современного искусства ARLIFE FEST. Он объединит художников со всего мира, работающих в самых разных техниках. Известные мастера масляной живописи из Великобритании, США, Индии и России, которые примут участие в фестивале, расскажут об этапах творческого пути, поделятся источниками вдохновения и ответят на вопрос, какие изменения этот вид искусства претерпевает сегодня.

Признанный мастер сюжетной живописи Анна Березовская создаёт сложные, многоплановые картины, в которых каждый зритель видит нечто своё. Основу узнаваемого авторского стиля, который сама художница называет поэтическим реализмом, составляет уникальный сплав из техник реализма, абстракции и сюрреализма.

Сегодня Анна Березовская - член Союза Художников России, а её работы находятся в частных собраниях коллекционеров из России, США, Европы и Азии, а также регулярно экспонируются на групповых и персональных выставках по всему миру.

На фестивале ARTLIFE посетители смогут не только увидеть картины Бена Эштона, Марка Теннант, Агнесы Грохульска, но и принять участие в их мастер-классах, а также приобрести футболки, толстовки и аксессуары с их картинами.

Запуск лимитированной линейки приурочен к созданию благотворительного фонда ARTLIFE CHARITY, поэтому все средства от продаж пойдут на помощь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, чтобы дать им возможность получить качественное образование в сфере искусства и раскрыть заложенный в каждом ребёнке творческий потенциал.

Получить бесплатный билет на экспозицию можно, пройдя регистрацию на сайте фестиваля.



