19 сентября в «Манеже» открывается Международный фестиваль современного искусства ARLIFE FEST
С 19 сентября в ЦВЗ «Манеж» открывается Международный интерактивный фестиваль современного искусства ARLIFE FEST. Он объединит художников со всего мира, работающих в самых разных техниках. Известные мастера масляной живописи из Великобритании, США, Индии и России, которые примут участие в фестивале, расскажут об этапах творческого пути, поделятся источниками вдохновения и ответят на вопрос, какие изменения этот вид искусства претерпевает сегодня.
Признанный мастер сюжетной живописи Анна Березовская создаёт сложные, многоплановые картины, в которых каждый зритель видит нечто своё. Основу узнаваемого авторского стиля, который сама художница называет поэтическим реализмом, составляет уникальный сплав из техник реализма, абстракции и сюрреализма.
Сегодня Анна Березовская - член Союза Художников России, а её работы находятся в частных собраниях коллекционеров из России, США, Европы и Азии, а также регулярно экспонируются на групповых и персональных выставках по всему миру.
На фестивале ARTLIFE посетители смогут не только увидеть картины Бена Эштона, Марка Теннант, Агнесы Грохульска, но и принять участие в их мастер-классах, а также приобрести футболки, толстовки и аксессуары с их картинами.
Запуск лимитированной линейки приурочен к созданию благотворительного фонда ARTLIFE CHARITY, поэтому все средства от продаж пойдут на помощь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, чтобы дать им возможность получить качественное образование в сфере искусства и раскрыть заложенный в каждом ребёнке творческий потенциал.
Получить бесплатный билет на экспозицию можно, пройдя регистрацию на сайте фестиваля.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,1 млн+11 038 / сут.
Умерли
18 785+207 / сут.
Выздоровели
884 тыс.+8 080 / сут.
- Стало известно о крушении вертолёта США в Сирии
- «Поступи честно»: Доктор Мясников обратился к Навальному
- В Кремле заверили, что будут рады возвращению Навального
- Навальный опубликовал первое фото с момента предполагаемого отравления
- Минюст предложил лишить Пашаева статуса адвоката и наказать Доровинского
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru