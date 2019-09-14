Звезды шоу-бизнеса вместе с простыми россиянами дали старт кампании «Сохраним лес»

Вместе с жителями Иркутской области в высадке саженцев принял участие звезда мировой музыкальной сцены, пианист-виртуоз Денис Мацуев.

«Иркутск – мой родной город. Мы много говорим о том, насколько важно беречь и сохранять наше природное богатство – и вот прекрасная возможность продемонстрировать это не только на словах, но и на деле, особенно после тех страшных пожаров, которые произошли этим летом. Очень надеюсь, что эта акция станет ежегодной, и благодаря ей мы все сможем вносить посильный вклад в восстановление лесов нашей страны», - отметил Мацуев.

Также в числе участников экомарафона кутюрье и телеведущий Игорь Гуляев, режиссер Никита Высоцкий, певица Зара, в Архангельской области – актер театра и кино Игорь Петренко, в Якутии – известный телеведущий, комментатор, шоумен, спортивный журналист Дмитрий Губерниев, в Бурятии – ведущий канала МУЗ-ТВ Артем Шалимов.

Каждый желающий может принять участие в акции. Все места посадок в регионах нанесены на специальную интерактивную карту на сайте https://сохранимлес.рф. Также в приложении соцсети «ВКонтакте» с помощью геолокации можно найти координаты ближайшей точки посадки, количество деревьев, виды саженцев и приехать их посадить.

Ранее в беседе с НСН руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков заявил, что Россия должна сама решать проблему незаконной вырубки леса, а не просить помощи у Китая.