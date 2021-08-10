Звезду фильма «В бой идут одни старики» обвинили в харассменте

Советского актёра, снявшегося в фильме «В бой идут одни старики», Владимира Талашко обвинили в домогательствах к студенткам Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого. Народный артист Украины преподаёт в этом вузе.

Министерство культуры и информационной политики объявило о начале служебного расследования. В ведомстве выразили обеспокоенность сложившейся ситуацией и призвали администрацию университета способствовать оперативной и полной проверке всплывших фактов.

Информация о якобы домогательствах актёра появилась ранее в соцсетях со ссылко на бывших студенток вуза. При этом, как подчеркнули в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения, официальных обращений, запросов или жалоб ни от кого не поступало. Сам актер отрицает все обвинения в свой адрес.

Владимиру Талашко 75 лет. В 1970—1980-х годах активно снимался в кинофильмах студии имени А. Довженко. Помимо роли в фильме «В бой идут одни старики» он также получил широкую популярность по работе в картинах «Капитан Немо», «Рождённая революцией».

