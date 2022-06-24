«Звездная ночь»: Вильфанд пообещал выпускникам благоприятную погоду

В Москве погода во время выпускных вечеров будет благоприятной, осадков не ожидается, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в пресс-центре НСН.

«Сегодня температура в Москве 24-26 градусов, а завтра для выпускников температурный фон будет около 30, даже превысит эту отметку. Никаких осадков не ожидается, это приятно, вечер теплый. Даже ночь теплая, сегодня минимальная температура в Москве прогнозируется 15 градусов, а завтра минимальные значения около 17 градусов, в центре Москвы – 18-20. Ночь лунная, звездная, теплая. Погода хорошо подготовилась к выпускному вечеру», - отметил Вильфанд.

Ранее Роман Вильфанд в пресс-центре НСН предупредил о неблагоприятной погоде на юге России в ближайшие дни – ожидаются ливневые дожди и усиление ветра.

