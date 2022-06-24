«Звездная ночь»: Вильфанд пообещал выпускникам благоприятную погоду
Научный руководитель Гидрометцентра рассказал, что в Москве 25 июня будет преодолена отметка в 30 градусов, поэтому ожидается теплый вечер и ночь.
В Москве погода во время выпускных вечеров будет благоприятной, осадков не ожидается, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в пресс-центре НСН.
«Сегодня температура в Москве 24-26 градусов, а завтра для выпускников температурный фон будет около 30, даже превысит эту отметку. Никаких осадков не ожидается, это приятно, вечер теплый. Даже ночь теплая, сегодня минимальная температура в Москве прогнозируется 15 градусов, а завтра минимальные значения около 17 градусов, в центре Москвы – 18-20. Ночь лунная, звездная, теплая. Погода хорошо подготовилась к выпускному вечеру», - отметил Вильфанд.
Ранее Роман Вильфанд в пресс-центре НСН предупредил о неблагоприятной погоде на юге России в ближайшие дни – ожидаются ливневые дожди и усиление ветра.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 154 / сут.
Умерли
381 тыс.+65 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+3 225 / сут.
- Песков ответил на вопрос, сможет ли Путин навестить таёжную отшельницу
- «Сбер» вводит комиссию за переводы на карты других банков
- Россиянам рассказали, как улучшить сон в жару
- Медведев напомнил главе МИД Германии о блокаде Ленинграда
- Глава МИД Германии заявила, что Россия использует голод как оружие
- Масштабный сбой произошёл в работе российских сервисов такси
- СМИ: Юрия Шатунова кремируют и похоронят на Троекуровском кладбище
- Лавров заявил, что кандидатуры Молдавии и Украины в ЕС не угрожают России
- Лавров не исключил, что ЕС и НАТО собирают коалицию для войны с Россией
- В России появилось вино в алюминиевых банках
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru